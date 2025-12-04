В Британии задержали четырех человек по делу об ультраправом терроризме

В британском графстве Восточный Сассекс задержали четырех человек по делу об ультраправом терроризме.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

В рамках расследования дела об ультраправом терроризме в Восточном Сассексе арестовали трех мужчин и одну женщину.

Аресты были проведены специализированными офицерами контртеррористической полиции в городах Истборн, Брайтон и Гейлшем.

Среди задержанных – 27-летняя женщина из Гейлшема и трое мужчин в возрасте 33, 36 и 41 года из Истборна.

Сейчас все они находятся под стражей. В их жилых помещениях продолжаются обыски.

Заместитель начальника полиции Стив Рейланд сообщил, что аресты были частью запланированной операции, которую поддерживает полиция Сассекса.

В этот же день в Великобритании приговорили к тюремному заключению мужчину, который отправил сотни оскорбительных сообщений депутату-еврею, в которых были, в частности, упоминания об "убийстве евреев".

Также в Великобритании выдвинули обвинение в терроризме мужчине, который мог помогать нападающему на синагогу в Манчестере.