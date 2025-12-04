У Британії ув'язнили чоловіка, який надсилав депутату сотні антисемітських погроз

У Британії засудили до ув’язнення чоловіка, який надіслав сотні образливих повідомлень депутату-єврею, в яких були, зокрема, згадки про "вбивство євреїв".

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Королівської прокурорської служби, передає "Європейська правда".

61-річний Кевін Сміт у четвер, 4 грудня, був засуджений до восьми тижнів ув'язнення.

Це сталося після того, як він надіслав близько 300 текстових повідомлень і три голосові повідомлення до офісу депутата від Лейбористської партії Алекса Собела, який заявив, що ці повідомлення були дуже тривожними і змусили його побоюватися за свою безпеку та безпеку своєї родини.

Сміт, який минулого місяця визнав себе винним у надсиланні образливих повідомлень, також отримав п'ятирічну заборону на контакт із Собелом.

"Право на свободу вираження поглядів не поширюється на надсилання грубо образливих і загрозливих повідомлень. Кримінальні злочини, скоєні проти членів парламенту, ставлять під загрозу як демократичний процес, так і нашу державну службу, а антисемітські образи, яких зазнав Собел і його співробітники, є просто неприйнятними", – заявила старша прокурорка Клер Макдональд.

Зазначимо, цього ж дня у Британії пред’явили звинувачення у тероризмі чоловікові, який міг допомагати нападнику на синагогу в Манчестері.

Напад, про який йде мова, стався вранці 2 жовтня біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі.

Чоловік в'їхав автомобілем у групу вірян перед синагогою, а після того з ножем почав прокладати собі шлях всередину будівлі. Напад розслідується як теракт.

Нападник загинув на місці під час затримання. Про нього повідомляли, що він – вихідець із Сирії, що прибув до Британії понад 20 років тому.

На початку жовтня у зв’язку з нападом біля синагоги у Манчестері затримали шістьох осіб.