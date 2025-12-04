ЗМІ: Туск виступить у Сеймі з закритою доповіддю про втручання Росії

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у пʼятницю виступить перед Сеймом у закритому режимі із "терміновою інформацією щодо безпеки держави".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Туск анонсував, що попросив спікера Сейму Влодзімежа Чажастого засекретити перший пункт засідання парламенту у пʼятницю. Він не надав жодних деталей виступу, тільки сказавши, що представить "термінову інформацію щодо безпеки держави".

За даними Polsat News, таємна промова прем'єр-міністра Польщі стосуватиметься криптовалют. Серед іншого, Туск відреагує на рішення президента Кароля Навроцького ветувати закон про регулювання ринку криптовалют.

Також польський премʼєр порушить тему оплати криптовалютами за акти диверсій, за якими стоїть Росія, йдеться в матеріалі.

Лише два дні тому було оголошено звинувачення 28-річному росіянину Михаїлу Миргородському, який підозрюється в керівництві злочинним угрупованням, що у 2023 році здійснювало диверсійні дії на території Польщі.

Міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сємоняк вважає, що диверсії на польській залізниці 15 та 16 листопада були розраховані на "велику залізничну катастрофу".