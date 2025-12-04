Диверсії на залізниці: у Польщі кажуть, що зловмисники планували "велику катастрофу"

Міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сємоняк вважає, що диверсії на польській залізниці 15 та 16 листопада були розраховані на "велику залізничну катастрофу".

Слова польського міністра, як пише "Європейська правда", цитує TVN24.

Томаш Сємоняк у програмі "Розмова Піасецького" на TVN24 повідомив, що виконавцями диверсії були професіонали, а не "нікчемні агенти, найняті для підпалу складів з фарбами".

Міністр-координатор спеціальних служб Польщі також пояснив, чому Росія могла ухвалити рішення про такий удар по Польщі.

"Росія почала вважати, що вона перемагає, що Україну роз'їдає великий корупційний скандал, який послаблює Зеленського, і що потрібно завдавати ударів по державах, які підтримують Україну", – зазначив Сємоняк.

На його думку, такими атаками Росія намагається залякати європейські країни, послабити їхню рішучість в питанні підтримки Україні і позиції щодо можливих умов мирного договору.

За словами міністра, "протягом двох місяців ми знову спостерігаємо зростання такого роду загроз".

19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не розкрили, лише імена. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

За даними ЗМІ, українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії, звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, вони в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин. Після скоєного вони встигли виїхати до Білорусі.

24 листопада національна прокуратура Польщі висунула звинувачення третій людині – Володимиру Б. – у зв'язку з диверсією на залізниці.

Після того Польща вирішила закрити останнє функціонуюче консульство РФ у Гданську.