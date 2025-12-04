СМИ: Туск выступит в Сейме с закрытым докладом о вмешательстве России
Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу выступит перед Сеймом в закрытом режиме с "срочной информацией о безопасности государства".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.
Туск анонсировал, что попросил спикера Сейма Влодзимежа Чажастого засекретить первый пункт заседания парламента в пятницу. Он не предоставил никаких деталей выступления, только сказав, что представит "срочную информацию о безопасности государства".
По данным Polsat News, секретная речь премьер-министра Польши будет касаться криптовалют. Среди прочего, Туск отреагирует на решение президента Кароля Навроцкого ветировать закон о регулировании рынка криптовалют.
Также польский премьер затронет тему оплаты криптовалютами за диверсии, за которыми стоит Россия, говорится в материале.
Всего два дня назад было объявлено обвинение 28-летнему россиянину Михаилу Миргородскому, который подозревается в руководстве преступной группировкой, которая в 2023 году осуществляла диверсионные действия на территории Польши.
Министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семёняк считает, что диверсии на польской железной дороге 15 и 16 ноября были рассчитаны на "крупную железнодорожную катастрофу".