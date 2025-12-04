США відклали санкції проти мережі АЗС російського "Лукойлу" за кордоном

Міністерство фінансів США в четвер продовжило дію генеральної ліцензії, яка звільняє з-під санкцій мережу автозаправних станцій російської компанії "Лукойл" за кордоном.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Управління з питань контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Міністерство фінансів США заявило, що продовжило дозвіл, щоб "пом'якшити шкоду для споживачів і постачальників, які прагнуть здійснювати звичайні операції" з роздрібними АЗС "Лукойлу".

Генеральна ліцензія передбачає, що вони звільнені від санкцій до кінця квітня 2026 року.

"Лукойл" має частки в європейських нафтопереробних заводах, значні активи в нафтових родовищах від Іраку до Казахстану, а також автозаправні станції в різних країнах – від США до Бельгії та Румунії.

Санкції США проти "Лукойлу" та іншої російської нафтової компанії "Роснєфть" набули чинності з 21 листопада.

Незважаючи на відстрочку, санкції фактично поставили хрест на міжнародному бізнесі "Лукойлу".

Читайте також: Розгром "Лукойлу": як санкції знищили одну з ключових опор Кремля у Європі.