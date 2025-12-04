ЗМІ: ексвласник Pornhub зацікавився активами підсанкційного "Лукойлу"

Австрійський бізнесмен Бернд Бергмайр, колишній мажоритарний власник групи розважальних ресурсів для дорослих, включаючи веб-сайт Pornhub, звернувся до Міністерства фінансів США з пропозицією придбати міжнародні активи російської нафтової компанії "Лукойл", яка потрапила під санкції.

Про це повідомили Reuters два джерела, обізнані з цим питанням, передає "Європейська правда".

Через адвоката Бергмайр відмовився уточнити, якими активами він зацікавився, чи звертався він уже до "Лукойлу" і чи є він частиною інвестиційного консорціуму.

"Очевидно, що "Лукойл Інтернешнл ГмбХ" буде чудовою інвестицією, і будь-хто буде щасливий мати привілей володіти цими активами. Я не коментую потенційні інвестиції як правило", – сказав він Reuters.

Представник Міністерства фінансів США відмовився коментувати, чи спілкувався Бергмайр з відомством.

Бергмайр, який у 1990-х роках працював інвестиційним банкіром у Goldman Sachs у Нью-Йорку, а потім перейшов до приватних інвестицій, був мажоритарним власником MindGeek – люксембурзької компанії, що володіє вебсайтами Pornhub, RedTube і YouPorn, – доки вона не була продана у 2023 році за невідому суму канадській приватній інвестиційній компанії.

У 2021 році британський рейтинг найбагатших людей The Sunday Times Rich List оцінив його статки щонайменше в 1,2 мільярда фунтів стерлінгів.

Як відомо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові санкції проти Росії, зокрема проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Швейцарський торговий дім Gunvor відкликав свою пропозицію після того, як США заявили, що не схвалять цю угоду.

Потенційних претендентів побільшало після того, як США дали дозвіл зацікавленим компаніям на початок переговорів з "Лукойлом".

Російська компанія має три НПЗ у Європі, акції у нафтовидобутку в Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті, ОАЕ та Нігерії, а також сотні заправних станцій по всьому світу, включно зі США.

