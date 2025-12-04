Соціал-демократи Литви відреагували на вирок лідеру партнера по коаліції

Лідер владної Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс сказав, що очікує "ціннісного вибору" від партії "Зоря Німану", яка входить до коаліції, після вироку її лідеру Ремігюсу Жемайтайтісу за антисемітизм.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

За словами лідера литовських соціал-демократів, вирок Жемайтайтісу – це "важливе нагадування про те, що в нашій державі немає місця розпалюванню ненависті та запереченню історичних злочинів".

"Тому це рішення суду не тільки чітко визначає відповідальність, але й ставить питання перед "Зорею Німану": чи згодні вони з положеннями, які розпалюють протистояння в суспільстві? Ця ситуація вимагає чіткого ціннісного вибору. Демократія сильна лише тоді, коли ми захищаємо її принципи не словами, а діями", – додав він.

Сінкявічюс також написав, що його партія та уряд, який вона очолює, відкидає антисемітизм.

Вільнюський окружний суд раніше у четвер оголосив вирок лідеру ультраправої партії "Зоря Німану", депутату Сейму Ремігюсу Жемайтайтісу у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання.

Суд визнав політика винним і призначив сукупний штраф у розмірі 5 тисяч євро.

Нагадаємо, Ремігіюс Жемайтайтіс, який є депутатом литовського парламенту і лідером ультраправої партії "Зоря Німану", але не займає жодних державних посад, провів зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, чим викликав суперечки.

Читайте також "Українці вважають, що Литва ніколи не піде курсом Словаччини. Але це не так".