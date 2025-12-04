Укр Рус Eng

Социал-демократы Литвы отреагировали на приговор лидеру партнера по коалиции

Новости — Четверг, 4 декабря 2025, 20:11 — Олег Павлюк

Лидер правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс сказал, что ожидает "ценностного выбора" от партии "Заря Ниману", входящей в коалицию, после приговора ее лидеру Ремигиюсу Жемайтайтису за антисемитизм.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

По словам лидера литовских социал-демократов, приговор Жемайтайтису – это "важное напоминание о том, что в нашем государстве нет места разжиганию ненависти и отрицанию исторических преступлений".

"Поэтому это решение суда не только четко определяет ответственность, но и ставит вопрос перед "Зорей Ниману": согласны ли они с положениями, которые разжигают противостояние в обществе? Эта ситуация требует четкого ценностного выбора. Демократия сильна только тогда, когда мы защищаем ее принципы не словами, а действиями", – добавил он.

Синкявичюс также написал, что его партия и правительство, которое она возглавляет, отвергает антисемитизм.

Вильнюсский окружной суд ранее в четверг объявил приговор лидеру ультраправой партии "Заря Ниману", депутату Сейма Ремигиюсу Жемайтайтису по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний.

Суд признал политика виновным и назначил совокупный штраф в размере 5 тысяч евро.

Напомним, Ремигиюс Жемайтайтис, который является депутатом литовского парламента и лидером ультраправой партии "Заря Ниману", но не занимает никаких государственных должностей, провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чем вызвал споры.

