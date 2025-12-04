Бабіш ухвалив "нелегке рішення", щоб усунути конфлікт інтересів і стати премʼєром Чехії

Очільник чеської партії ANO Андрей Бабіш у четвер сказав, що назавжди відмовиться від свого багатомільярдного холдингу Agrofert, щоб позбутися конфлікту інтересів і мати можливість стати прем'єр-міністром.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на Facebook.

У відео Бабіш сказав, що його долю вирішили виборці, тому він "вирішив зробити крок, про який ніколи не думав, що зроблю".

"Я вирішив безповоротно відмовитися від компанії Agrofert, з якою більше ніколи не матиму нічого спільного", – додав він.

Лідер ANO розповів, що компанія, яку він почав будувати на початку 1990-х років, більше ніколи не належатиме йому, а його діти успадкують її вже після смерті Бабіша.

"Цей крок значно перевищує вимоги закону, і для мене він був нелегким", – додає він.

Таким чином, Бабіш вирішив розвʼязати конфлікт інтересів довкола Agrofert, яка є одержувачем субсидій Євросоюзу, шляхом передання її у "сліпий траст".

Як уже писала "ЄвроПравда", окремі юристи вважають цей шлях юридично небездоганним, оскільки поняття "сліпий траст" відсутнє у чеському законодавстві.

Чеський президент Петр Павел раніше висловив застереження щодо призначення премʼєром Бабіша, який володіє низкою компаній у Центрально-Східній Європі, що породжує конфлікт інтересів.

Наприкінці листопада Бабіш передав Павелу список кандидатів у міністри свого уряду, з якими останній веде співбесіди.