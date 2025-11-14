Бабіш обіцяє вирішити конфлікт інтересів, щоб стати премʼєром Чехії

Лідер чеської партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах у жовтні, Андрей Бабіш пообіцяв оголосити про реорганізацію своїх бізнес-активів безпосередньо перед призначенням на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чеський президент Петр Павел раніше зажадав, аби Бабіш прояснив ситуацію зі своїм багатомільярдним бізнесом у Центральній Європі.

Компанії політика претендують державні та європейські субсидії та державні контракти, тож якщо він обійматиме посаду глави уряду Чехії, це означатиме конфлікт інтересів.

У пʼятницю Бабіш сказав, що не продаватиме свою головну компанію Agrofert, але виконає вимоги Чехії та ЄС – хоча й відмовився сказати, як саме.

"Якщо президент (Павел. – Ред.) цього бажає, то я скажу це публічно. Я вважаю, що слід діяти таким чином, щоб я оприлюднив рішення безпосередньо перед тим, як (президент) призначить мене", – додав він.

Під час попереднього терміну Бабіша на посаді премʼєр-міністра Чехії у 2017-2021 роках конфлікти інтересів були постійним предметом занепокоєння.

Його компанія Agrofert отримувала субсидії від ЄС, що зрештою призвело до тривалого судового спору, в якому лідера ANO то засуджували, то виправдовували.

Рух ANO переміг на парламентських виборах у Чехії 3-4 жовтня і формує уряд з двома правими партіями – зокрема антиєвропейську SPD.