Президенту Чехії вручили список кандидатів у міністри, скандальний Турек залишився

Лідер руху ANO Андрей Бабіш, який прагне стати премʼєр-міністром Чехії, у середу передав президенту Петру Павелу список кандидатів у міністри, погоджених майбутньою коаліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Імена кандидатів на посади міністрів Чехії напередодні остаточно затвердила коаліційна рада, до складу якої входять представники майбутніх коаліційних партій – ANO, "Автомобілістів" та SPD.

Як стало відомо, уряд Бабіша складатиметься з 16 міністрів, включно з премʼєр-міністром.

Найбільша інтрига стосувалась кандидатури на посаду міністра закордонних справ. Коаліція спершу висунула почесного голову "Автомобілістів" Філіпа Турека, але довкола нього здійнявся скандал, коли журналісти виявили його старі расистські та антисемітські коментарі.

Під час спілкування з журналістами після зустрічі з Павелом Бабіш сказав, що "Автомобілісти" вирішили поміняти місцями своїх кандидатів: Турека висунули на посаду міністра екології, а главою МЗС натомість запропонували призначити очільника "Автомобілістів" Петра Мацинку.

"Автомобілісти" запропонували заміну, вважаючи, що це позитивне рішення. Президент має іншу думку з цього питання. Позиція президента така, що він вважає, що пан Турек не повинен бути членом уряду", – сказав Бабіш.

Він додав, що з пʼятниці президент Чехії почне консультації та співбесіди з кандидатами.

Рух ANO переміг на парламентських виборах у Чехії 3-4 жовтня і формує уряд з двома правими партіями – зокрема антиєвропейською SPD.

Чеський президент Петр Павел раніше висловив застереження щодо призначення премʼєром Бабіша, який володіє низкою компаній у Центрально-Східній Європі, що породжує конфлікт інтересів.