Бабиш принял "нелегкое решение", чтобы устранить конфликт интересов и стать премьером Чехии

Глава чешской партии ANO Андрей Бабиш в четверг заявил, что навсегда откажется от своего многомиллиардного холдинга Agrofert, чтобы избавиться от конфликта интересов и иметь возможность стать премьер-министром.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на Facebook.

В видео Бабиш сказал, что его судьбу решили избиратели, поэтому он "решил сделать шаг, о котором никогда не думал, что сделаю".

"Я решил безвозвратно отказаться от компании Agrofert, с которой больше никогда не буду иметь ничего общего", – добавил он.

Лидер ANO рассказал, что компания, которую он начал строить в начале 1990-х годов, больше никогда не будет принадлежать ему, а его дети унаследуют ее уже после смерти Бабиша.

"Этот шаг значительно превышает требования закона, и для меня он был нелегким", – добавляет он.

Таким образом, Бабиш решил разрешить конфликт интересов вокруг Agrofert, которая является получателем субсидий Евросоюза, путем передачи ее в "слепой траст".

Как уже писала "ЕвроПравда", отдельные юристы считают этот путь юридически не безупречным, поскольку понятие "слепой траст" отсутствует в чешском законодательстве.

Чешский президент Петр Павел ранее высказал предостережение относительно назначения премьером Бабиша, который владеет рядом компаний в Центрально-Восточной Европе, что порождает конфликт интересов.

В конце ноября Бабиш передал Павелу список кандидатов в министры своего правительства, с которыми последний проводит собеседования.