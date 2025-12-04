Президент Чехії погодився призначити Бабіша премʼєром

Чеський президент Петр Павел у четвер сказав, що погодився призначити лідера руху ANO Андрея Бабіша премʼєр-міністром Чехії після його оголошення про усунення конфлікту інтересів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Павел написав на X.

Президент Чехії подякував Бабішу за "чіткий і зрозумілий спосіб", у який він оголосив про спосіб вирішення свого конфлікту інтересів.

"Тому я вирішив призначити його на посаду прем'єр-міністра у вівторок, 9 грудня, о 9 годині. Таким чином я поважаю результати виборів до Палати депутатів Парламенту та хід переговорів щодо формування коаліційного уряду", – додав Павел.

Як відомо, Андрей Бабіш є мільярдером і власником холдингу Agrofert, який отримує субсидії від Європейського Союзу. Призначення Бабіша премʼєром Чехії – держави-члена ЄС – викликало б конфлікт інтересів.

Павел неодноразово закликав лідера ANO оголосити, як він збирається вирішити цей конфлікт інтересів.

У четвер увечері Бабіш сказав, що передає Agrofert в управління трасту і таким чином більше ніколи не матиме нічого спільного з компанією.

Читайте також: Компроміс від Бабіша: що блокує зміну влади у Чехії та чи можливі неприємні сюрпризи.