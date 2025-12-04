Президент Чехии согласился назначить Бабиша премьером

Чешский президент Петр Павел в четверг заявил, что согласился назначить лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром Чехии после его заявления об устранении конфликта интересов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Павел написал на X.

Президент Чехии поблагодарил Бабиша за "четкий и понятный способ", которым он объявил о способе решения своего конфликта интересов.

"Поэтому я решил назначить его на должность премьер-министра во вторник, 9 декабря, в 9 часов. Таким образом я уважаю результаты выборов в Палату депутатов Парламента и ход переговоров по формированию коалиционного правительства", – добавил Павел.

Как известно, Андрей Бабиш является миллиардером и владельцем холдинга Agrofert, который получает субсидии от Европейского Союза. Назначение Бабиша премьером Чехии – государства-члена ЕС – вызвало бы конфликт интересов.

Павел неоднократно призывал лидера ANO объявить, как он собирается решить этот конфликт интересов.

В четверг вечером Бабиш сказал, что передает Agrofert в управление трасту и таким образом больше никогда не будет иметь ничего общего с компанией.

