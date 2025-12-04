Премʼєр Бельгії сподівається на "плідну розмову" з Мерцом щодо росактивів

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер у четвер підтвердив термінову зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем щодо плану ЄС використовувати заморожені російські активи для підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У розмові з бельгійськими журналістами Де Вевер сказав, що очікує на "плідну розмову" з Мерцем і "що ми знайдемо рішення, яке зможемо представити Європі протягом наступних двох тижнів".

"Я все ще можу визначати свою позицію, навіть якщо є великі, сильні сусіди, яких я дуже люблю і поважаю в політичному плані, які можуть попросити мене (зробити. – Ред.) щось інакше. Я маю тільки одну відповідальність: це інтереси бельгійських платників податків", – додав премʼєр Бельгії.

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відклав заплановану поїздку до Осло в п'ятницю і замість цього поїде до Брюсселя для переговорів з Де Вевером і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Бельгія, де перебувають більшість заморожених росактивів, цього тижня відхилила пропозиції ЄС щодо використання коштів російського центрального банку для покриття фінансових потреб України.

Мерц у колонці для видання FAZ закликав країни ЄС не боятись розділити ризики використання заморожених російських активів для надання позики Україні.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія назвала її категорично неприйнятною.