Премьер Бельгии надеется на "плодотворный разговор" с Мерцем по поводу росактивов

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в четверг подтвердил срочную встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу плана ЕС использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В беседе с бельгийскими журналистами Де Вевер сказал, что ожидает "плодотворного разговора" с Мерцем и "что мы найдем решение, которое сможем представить Европе в течение следующих двух недель".

"Я все еще могу определять свою позицию, даже если есть большие, сильные соседи, которых я очень люблю и уважаю в политическом плане, которые могут попросить меня (сделать. – Ред.) что-то иначе. У меня есть только одна ответственность: это интересы бельгийских налогоплательщиков", – добавил премьер Бельгии.

Как сообщалось, канцлер Германии Фридрих Мерц отложил запланированную поездку в Осло в пятницу и вместо этого поедет в Брюссель для переговоров с Де Вевером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Бельгия, где находится большинство замороженных российских активов, на этой неделе отклонила предложения ЕС об использовании средств российского центрального банка для покрытия финансовых потребностей Украины.

Мерц в колонке для издания FAZ призвал страны ЕС не бояться разделить риски использования замороженных российских активов для предоставления займа Украине.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен 3 декабря объявила два решения о финансировании Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного кредита".

Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.