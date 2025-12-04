Мерц змінив свої плани, щоб переконати Бельгію поступитись щодо активів РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відклав заплановану поїздку до Осло в п'ятницю і замість цього поїде до Брюсселя для переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Прессекретар Мерца оголосив про зміну графіка німецького лідера, який включатиме "приватну вечерю" з Де Вевером і фон дер Ляєн, в рамках зусиль, спрямованих на подолання опору Бельгії плану Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для надання позики Україні.

Бельгія, де перебувають більшість заморожених росактивів, цього тижня відхилила пропозиції ЄС щодо використання коштів російського центрального банку для покриття фінансових потреб України.

Мерц у колонці для видання FAZ закликав країни ЄС не боятись розділити ризики використання заморожених російських активів для надання позики Україні.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія назвала її категорично неприйнятною.