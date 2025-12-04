Мерц закликає ЄС розділити ризики використання росактивів, бо на кону майбутнє Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав країни ЄС не боятись розділити ризики використання заморожених російських активів для надання позики Україні.

Про це йдеться у його статті у Frankfurter Algemeine Zeitung, передає "Європейська правда".

Мерц наголошує, що імперіалістична Росія прагне поширити свою сферу впливу далеко за межі своїх кордонів – на держави Європи.

"Москва готується військово, її суспільство готується військово до конфлікту із Заходом. Така Росія загрожує європейській свободі та безпеці", – зазначив він.

Європейська комісія, як нагадав Мерц, представила конкретну пропозицію щодо того, як мобілізувати понад 165 млрд євро додаткового фінансування для України.

"Тому в наших руках не тільки зміцнення України, але й надсилання Москві однозначного сигналу про те, що продовження цієї загарбницької війни не має сенсу. Це сигнал не про продовження війни, а про її закінчення. Ми надсилаємо сигнал про європейську незалежність, сигнал про те, що ми, європейці, вирішуємо і формуємо те, що відбувається на нашому континенті", – заявив канцлер.

За його словами, щоб надіслати цей сигнал, потрібно використати заморожені російські активи.

"Ми маємо розділити всі фінансові ризики цього кроку. Для мене "розділити" означає, що кожен несе однаковий ризик пропорційно до своїх економічних можливостей. Ми повинні домовитися про цей принцип на політичному рівні, а потім реалізувати його в юридично зобов'язуючій формі. Було б неприйнятно, якби в цьому процесі одна країна несла непропорційно велике навантаження", – заявив Мерц.

Він висловив розуміння, що, зокрема, уряд Бельгії, де знаходиться значна частина заморожених активів, не може покладатися виключно на політичні обіцянки.

"Ці занепокоєння повинні бути враховані під час майбутніх обговорень конкретних юридичних текстів. Ці обговорення повинні розпочатися негайно і бути завершеними швидко", – уточнив канцлер.

"Однак для цього необхідний політичний сигнал від європейських глав держав і урядів: саме ми маємо просуватися вперед на шляху до європейського суверенітету. Те, що ми вирішимо зараз, визначить майбутнє Європи", – підкреслив він.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія – на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків рішення – назвала її категорично неприйнятною.