Чому розслідування ВВС може стати "чорним лебедем" для влади Грузії
Новини — П'ятниця, 5 грудня 2025, 08:30 —
2 грудня грузинське суспільство сколихнула публікація журналістського розслідування британської телерадіокорпорації BBC про використання для розгону антиурядових протестів 2024 року заборонених хімічних речовин.
Після цієї публікації в лавах "Грузинської мрії" вибухнула справжня істерика.
Настільки емоційна, що влада мимоволі частково визнала дані розслідування журналістів.
Тепер Грузії загрожує розслідування з боку Організації із заборони хімічної зброї.
Про деталі розслідування і його можливі наслідки для грузинської влади читайте в статті професора Грузинського технічного університету Амірана Хевцуріані і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка "Нахімічили" до Гааги: які наслідки для влади Грузії може мати розслідування BBC. Далі – стислий її виклад.
Підготовлений BBC 58-хвилинний документальний фільм "Коли вода обпікає: боротьба за Грузію" свідчить про те, що наприкінці минулого року – тобто під час масштабних протестів, викликаних фактичною відмовою влади від євроінтеграційного курсу, – проти протестувальників у Тбілісі використали вкрай небезпечну хімічну речовину.
Спочатку, вочевидь, дещо розгубившись, представники влади звично перейшли до висміювання фактів через згадку Першої світової війни.
Також там не забули згадати й "глибинну державу", що будує підступи проти миролюбної Грузії. І нарешті – заявили, що мають намір розпочати судові процеси проти BBC у міжнародних судах.
Утім, якщо спочатку режим категорично заперечував використання заборонених хімічних речовин, то потім несподівано змінив тактику.
На сцену вивели колишнього міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі – того самого, за якого відбувалися розгони протестів. Саме тут режим припустився фатальної помилки.
Гомелаурі заявив таке: "Ці речовини, про які вони говорять, дійсно були придбані МВС і використовувалися, але до 2012 року. Якщо я не помиляюся, остання закупівля була у 2009 або 2010 році. Після цього МВС їх не купувало і не використовувало". Таким чином, Гомелаурі підтвердив наявність в арсеналі поліції тих самих речовин, про які повідомила BBC.
Мабуть, пізніше влада усвідомила масштаби провалу і поспішив усе виправити.
Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе підтвердив сам факт додавання хімічних речовин у водомети, а також визнав закупівлю речовин із категорії UN 3439, хоча категорично заперечував наявність серед них "каміту".
Однак проблема в тому, що в категорії UN 3439 не існує жодної речовини, яка була б безпечною для демонстрантів – ймовірно, прем'єр-міністр цього просто не знав.
Очевидно, що у світлі того, що відбувається, на топкерівників "Грузинської мрії" чекають важкі часи.
Грузія є учасницею Конвенції про заборону хімічної зброї, яка була підписана 1993 року і набула чинності 29 квітня 1997 року. Це означає, що держава зобов'язана виконувати зобов'язання перед Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), штаб-квартира якої розташована в Гаазі.
Відмова від такого розслідування лише зміцнить підозри і може спростити введення санкцій, а результатом такого розслідування можуть стати міжнародні ордери на арешт керівництва держави.
Міжнародне правосуддя загрожує і рядовим виконавцям – співробітникам поліції, які застосували хімічну зброю проти мирного мітингу. А це створює ймовірність того, що в майбутньому поліція може побоятися виконувати незаконні накази.
А це вже сценарій, який виглядає смертельно небезпечним для грузинських послідовників Владіміра Путіна.
Докладніше – в матеріалі Амірана Хевцуріані і Юрія Панченка "Нахімічили" до Гааги: які наслідки для влади Грузії може мати розслідування BBC.