Чому розслідування ВВС може стати "чорним лебедем" для влади Грузії

2 грудня грузинське суспільство сколихнула публікація журналістського розслідування британської телерадіокорпорації BBC про використання для розгону антиурядових протестів 2024 року заборонених хімічних речовин.

Після цієї публікації в лавах "Грузинської мрії" вибухнула справжня істерика.

Настільки емоційна, що влада мимоволі частково визнала дані розслідування журналістів.

Тепер Грузії загрожує розслідування з боку Організації із заборони хімічної зброї.

Про деталі розслідування і його можливі наслідки для грузинської влади читайте в статті професора Грузинського технічного університету Амірана Хевцуріані і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка "Нахімічили" до Гааги: які наслідки для влади Грузії може мати розслідування BBC. Далі – стислий її виклад.

Підготовлений BBC 58-хвилинний документальний фільм "Коли вода обпікає: боротьба за Грузію" свідчить про те, що наприкінці минулого року – тобто під час масштабних протестів, викликаних фактичною відмовою влади від євроінтеграційного курсу, – проти протестувальників у Тбілісі використали вкрай небезпечну хімічну речовину.

Спочатку, вочевидь, дещо розгубившись, представники влади звично перейшли до висміювання фактів через згадку Першої світової війни.

Також там не забули згадати й "глибинну державу", що будує підступи проти миролюбної Грузії. І нарешті – заявили, що мають намір розпочати судові процеси проти BBC у міжнародних судах.

Утім, якщо спочатку режим категорично заперечував використання заборонених хімічних речовин, то потім несподівано змінив тактику.

На сцену вивели колишнього міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі – того самого, за якого відбувалися розгони протестів. Саме тут режим припустився фатальної помилки.

Гомелаурі заявив таке: "Ці речовини, про які вони говорять, дійсно були придбані МВС і використовувалися, але до 2012 року. Якщо я не помиляюся, остання закупівля була у 2009 або 2010 році. Після цього МВС їх не купувало і не використовувало". Таким чином, Гомелаурі підтвердив наявність в арсеналі поліції тих самих речовин, про які повідомила BBC.

Мабуть, пізніше влада усвідомила масштаби провалу і поспішив усе виправити.

Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе підтвердив сам факт додавання хімічних речовин у водомети, а також визнав закупівлю речовин із категорії UN 3439, хоча категорично заперечував наявність серед них "каміту".

Однак проблема в тому, що в категорії UN 3439 не існує жодної речовини, яка була б безпечною для демонстрантів – ймовірно, прем'єр-міністр цього просто не знав.

Очевидно, що у світлі того, що відбувається, на топкерівників "Грузинської мрії" чекають важкі часи.

Грузія є учасницею Конвенції про заборону хімічної зброї, яка була підписана 1993 року і набула чинності 29 квітня 1997 року. Це означає, що держава зобов'язана виконувати зобов'язання перед Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), штаб-квартира якої розташована в Гаазі.

Відмова від такого розслідування лише зміцнить підозри і може спростити введення санкцій, а результатом такого розслідування можуть стати міжнародні ордери на арешт керівництва держави.

Міжнародне правосуддя загрожує і рядовим виконавцям – співробітникам поліції, які застосували хімічну зброю проти мирного мітингу. А це створює ймовірність того, що в майбутньому поліція може побоятися виконувати незаконні накази.

А це вже сценарій, який виглядає смертельно небезпечним для грузинських послідовників Владіміра Путіна.

Докладніше – в матеріалі Амірана Хевцуріані і Юрія Панченка "Нахімічили" до Гааги: які наслідки для влади Грузії може мати розслідування BBC.