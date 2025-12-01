"Грузинська мрія" каже, що подасть до міжнародних судів позов проти BBC

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" заявила, що розпочинає правовий спір проти BBC після того, як британська компанія суспільного телерадіомовлення заявила, що влада Грузії могла використати хімічну зброю часів Першої світової війни для придушення антиурядових протестів минулого року.

Про це йдеться в заяві партії, передає грузинський телеканал T1, пише "Європейська правда".

У партії різко розкритикували розслідування BBC, яке вказує на те, що грузинські силовики могли застосовувати для розгону протестів речовину, яку французькі військові назвали "каміт". Її Франція застосувала проти Німеччини під час Першої світової війни.

"Ми ухвалили рішення розпочати правовий спір проти BBC та інших брехливих ЗМІ в міжнародних судах", – йдеться в заяві партії.

Партія заявила, що використає "всі можливі юридичні засоби, щоб так звані ЗМІ, які поширюють брехню, понесли відповідальність за поширення брудних, неправдивих звинувачень".

Наприкінці листопада у Тбілісі проходила велика демонстрація, присвячена річниці антизахідного розвороту влади та початку масових протестів.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу. У Тбілісі заявили, що таке рішення стане "стратегічною помилкою".

Читайте також: Тбілісі у воронці репресій: як влада Грузії готується до скасування безвізу з ЄС.