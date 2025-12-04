"Нахімічили" до Гааги: які наслідки для влади Грузії може мати розслідування BBC

Запуск процедур із заборони опозиційних партій, показові арешти лідерів опозиції та відкрите переслідування непокірного громадського сектора – все це реалії сьогоднішньої Грузії.

Впевненість керівної партії "Грузинська мрія", що можна більше не оглядатися на Захід і зміцнювати свою владу, рано чи пізно повинна була зіграти з нею злий жарт. І це сталося!

2 грудня грузинське суспільство сколихнула публікація журналістського розслідування британської телерадіокорпорації BBC про використання для розгону антиурядових протестів 2024 року заборонених хімічних речовин.

Після цієї публікації в лавах "Грузинської мрії" вибухнула справжня істерика.

Настільки емоційна, що влада мимоволі частково визнала дані розслідування журналістів.

Тепер Грузії загрожує розслідування з боку Організації із заборони хімічної зброї. Відмова від такого розслідування може спростити введення санкцій.

А результатом такого розслідування можуть стати міжнародні ордери на арешт керівництва держави.

Війна на вулицях Тбілісі

Підготовлений BBC 58-хвилинний документальний фільм "Коли вода обпікає: боротьба за Грузію" свідчить про те, що наприкінці минулого року – тобто під час масштабних протестів, викликаних фактичною відмовою влади від євроінтеграційного курсу, – проти протестувальників у Тбілісі використали вкрай небезпечну хімічну речовину.

Журналісти BBC, ґрунтуючись на свідченнях фахівців із хімічної зброї, інформаторів зі спецпідрозділів МВС Грузії, лікарів, а також на документальних і медичних матеріалах, дійшли висновку, що використаний був так званий "каміт", як його називали у французькому військовому відомстві.

Йдеться про хімічну зброю бромбензилціанід, створену в роки Першої світової війни.

"Фільм містить докази від багатьох джерел як усередині країни, так і за її межами – свідчення учасників протестів, інформаторів, експертів ООН, фахівців, які працюють у Грузії, медичні дослідження, письмові документи та звіти. Цей репортаж служить суспільному інтересу, і всі зібрані докази чітко представлені аудиторії", – зазначають у BBC.

Та ще цікавішими є деталі самого розслідування.

BBC представила як головний доказ секретний документ, який журналістській групі вдалося отримати. Це список, складений у департаменті спеціальних завдань грузинського МВС, що містить перелік обладнання, призначеного для розгону протестів. Документ датований 2019 роком.

У списку увагу привернули два хімічні коди: UN 3439 та UN 1710.

Визначити UN 1710 легко – це трихлоретилен, розчинник, що застосовується для розведення хімічних речовин у воді. Але справжні труднощі починаються з UN 3439.

Складність пошуку пояснюється тим, що під цим кодом об'єднано цілий спектр хімікатів. Однак абсолютно всі речовини, що потрапляють до категорії UN 3439, надзвичайно небезпечні для здоров'я людини, і їхнє застосування для розгону демонстрацій неприпустиме.

Журналістське розслідування підтвердило, що речовини, приховані під двома зазначеними хімічними кодами, справді були додані у водомети. BBC також отримала підтвердження цього факту зсередини системи, від джерел у силових структурах.

Крім того, команда встановила, що з усього спектра UN 3439 лише одна речовина коли-небудь використовувалася для контролю за заворушеннями. Це той самий бромбензилціанід – "каміт".

"Каміт" зняли з озброєння ще в 1930-х роках через надмірно сильний і тривалий токсичний ефект. BBC дійшла висновку, що саме цю речовину, що класифікується як заборонена хімічна зброя, найімовірніше, використовував режим проти власного народу.

Влада заперечує, але не до кінця

Не менш цікавою виявилася реакція "Грузинської мрії".

Спочатку, вочевидь, дещо розгубившись, представники влади звично перейшли до висміювання фактів через згадку Першої світової війни.

Також там не забули згадати й "глибинну державу", що будує підступи проти миролюбної Грузії. І нарешті – заявили, що мають намір розпочати судові процеси проти BBC у міжнародних судах.

Утім, якщо спочатку режим категорично заперечував використання заборонених хімічних речовин, то потім несподівано змінив тактику.

На сцену вивели колишнього міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі – того самого, за якого відбувалися розгони протестів. Саме тут режим припустився фатальної помилки.

Гомелаурі заявив таке: "Ці речовини, про які вони говорять, дійсно були придбані МВС і використовувалися, але до 2012 року. Якщо я не помиляюся, остання закупівля була у 2009 або 2010 році. Після цього МВС їх не купувало і не використовувало". Таким чином,

Гомелаурі підтвердив наявність в арсеналі поліції тих самих речовин, про які повідомила BBC.

Мабуть, пізніше влада усвідомила масштаби провалу і поспішив усе виправити.

Слово дали нинішньому міністру внутрішніх справ Гелі Геладзе. Він різко спростував заяву свого попередника, заявивши, що "особисто ознайомився з усією документацією і закупівлями", на підставі чого готовий "з повною відповідальністю заявити, що так званий "каміт" ніколи не закуповувався МВС Грузії".

Кульмінацією дня стала реакція прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який підтвердив сам факт додавання хімічних речовин у водомети, а також визнав закупівлю речовин із категорії UN 3439, хоча категорично заперечував наявність серед них "каміту".

Однак проблема в тому, що в категорії UN 3439 не існує жодної речовини, яка була б безпечною для демонстрантів – ймовірно, прем'єр-міністр цього просто не знав.

Тепер залишається тільки спостерігати, хто стане наступним спростовувачем власного прем'єр-міністра, щойно у владі зрозуміють, якого промаху припустилися.

Ордер для "Грузинської мрії"

Очевидно, що у світлі того, що відбувається, на топкерівників "Грузинської мрії" чекають важкі часи.

Грузія є учасницею Конвенції про заборону хімічної зброї, яка була підписана 1993 року і набула чинності 29 квітня 1997 року. Це означає, що держава зобов'язана виконувати зобов'язання перед Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), штаб-квартира якої розташована в Гаазі.

Організація розслідує будь-які ймовірні випадки застосування хімічної зброї, направляє експертів на місця інцидентів, бере проби, опитує свідків і встановлює, чи були використані токсичні хімікати як зброя.

Відмова від співпраці з ОЗХЗ лише зміцнить підозри.

І це зі свого боку істотно спростить запровадження санкцій проти Грузії.

Якщо ж розслідування буде проведене і дані BBC підтвердяться, то наслідки можуть виявитися ще серйознішими. Насамперед для нинішнього керівництва Грузії, щодо якого може бути виписано міжнародні ордери на арешт.

Міжнародне правосуддя загрожує і рядовим виконавцям – співробітникам поліції, які застосували хімічну зброю проти мирного мітингу. А це створює ймовірність того, що в майбутньому поліція може побоятися виконувати незаконні накази.

А це вже сценарій, який виглядає смертельно небезпечним для грузинських послідовників Владіміра Путіна.

Автори:

Аміран Хевцуріані, професор Грузинського технічного університету, засновник Грузинсько-Українського центру, з Тбілісі,

Юрій Панченко, редактор "Європейської правди"