Почему расследование ВВС может стать "черным лебедем" для властей Грузии

2 декабря грузинское общество всколыхнула публикация журналистского расследования британской телерадиокорпорации BBC об использовании для разгона антиправительственных протестов 2024 года запрещенных химических веществ.

После этой публикации в рядах "Грузинской мечты" разразилась настоящая истерика.

Настолько эмоциональная, что власти невольно частично признали данные расследования журналистов.

Теперь Грузии грозит расследование со стороны Организации по запрещению химического оружия.

О деталях расследования и его возможных последствиях для грузинских властей читайте в статье профессора Грузинского технического университета Амирана Хевцуриани и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Нахимичили" до Гааги: какие последствия для властей Грузии может иметь расследование BBC. Далее – краткое изложение статьи.

Подготовленный BBC 58-минутный документальный фильм "Когда вода обжигает: борьба за Грузию" свидетельствует о том, что в конце прошлого года – то есть во время масштабных протестов, вызванных фактическим отказом властей от евроинтеграционного курса, – против протестующих в Тбилиси использовали крайне опасное химическое вещество.

Сначала, очевидно, несколько растерявшись, представители власти привычно перешли к высмеиванию фактов через упоминание Первой мировой войны.

Также там не забыли упомянуть и "глубинное государство", которое строит козни против миролюбивой Грузии. И наконец – заявили, что намерены начать судебные процессы против BBC в международных судах.

Впрочем, если сначала режим категорически отрицал использование запрещенных химических веществ, то затем неожиданно изменил тактику.

На сцену вывели бывшего министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури – того самого, при котором происходили разгоны протестов. Именно здесь режим допустил роковую ошибку.

Гомелаури заявил следующее: "Эти вещества, о которых они говорят, действительно были приобретены МВД и использовались, но до 2012 года. Если я не ошибаюсь, последняя закупка была в 2009 или 2010 году. После этого МВД их не покупало и не использовало". Таким образом, Гомелаури подтвердил наличие в арсенале полиции тех самых веществ, о которых сообщила BBC.

Видимо, позже власти осознали масштабы провала и поспешили все исправить.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подтвердил сам факт добавления химических веществ в водометы, а также признал закупку веществ из категории UN 3439, хотя категорически отрицал наличие среди них "камита".

Однако проблема в том, что в категории UN 3439 не существует ни одного вещества, которое было бы безопасным для демонстрантов – вероятно, премьер-министр этого просто не знал.

Очевидно, что в свете происходящего, на топ-руководителей "Грузинской мечты" ждут тяжелые времена.

Грузия является участницей Конвенции о запрещении химического оружия, которая была подписана в 1993 году и вступила в силу 29 апреля 1997 года. Это означает, что государство обязано выполнять обязательства перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), штаб-квартира которой расположена в Гааге.

Отказ от такого расследования только укрепит подозрения и может упростить введение санкций, а результатом такого расследования могут стать международные ордера на арест руководства государства.

Международное правосудие грозит и рядовым исполнителям – сотрудникам полиции, которые применили химическое оружие против мирного митинга. А это создает вероятность того, что в будущем полиция может побояться выполнять незаконные приказы.

А это уже сценарий, который выглядит смертельно опасным для грузинских последователей Владимира Путина.

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани и Юрия Панченко "Нахимичили" до Гааги: какие последствия для властей Грузии может иметь расследование BBC.