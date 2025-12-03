Прем'єр Грузії заперечує використання заборонених речовин під час розгону протестів

Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що під час розгону протестів у листопаді-грудні минулого року у водометах була "певна речовина", але не "каміт", про який раніше йшлося в розслідуванні BBC.

Його слова цитує Эхо Кавказа, пише "Європейська правда".

За словами Кобахідзе, хімічну сполуку "каміт", про який йдеться в журналістському розслідуванні британської телекомпанії BBC, МВС "не тільки не використовувало, але й ніколи не купувало".

"Речовина дійсно була змішана, головне – чи була ця речовина забороненою чи ні. Це те, що можна сказати. Решта – в рамках розслідування, яке веде Служба державної безпеки. Всі деталі, що стосуються порошку, будуть оприлюднені", – заявив він.

На запитання журналіста, чи може він виключити, що Міністерство внутрішніх справ під час розгону акції не використовувало "інші заборонені речовини під певним кодом", Кобахідзе відповів:

"Імовірно, МВС перевірило б інформацію про те, який тип порошку колись придбав Вано Мерабішвілі (ексміністр внутрішніх справ). Однак це моє припущення. Краще дочекатися розслідування і його результатів", – сказав він.

Зазначимо, керівна партія Грузії "Грузинська мрія" заявила, що розпочинає правовий спір проти BBC після розслідування.

