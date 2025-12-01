BBC: під час протестів у Грузії поліція могла розпилити речовину часів Першої світової

Влада Грузії могла використати хімічну зброю часів Першої світової війни для придушення антиурядових протестів минулого року.

Про це свідчить розслідування BBC, передає "Європейська правда".

Для цього розслідування журналісти поспілкувалися з експертами з хімічної зброї, інформаторами з підрозділів грузинської поліції з боротьби з масовими заворушеннями та лікарями.

Докази вказують на речовину, яку французькі військові назвали "каміт": Франція застосувала її проти Німеччини під час Першої світової війни.

Існує мало документів про її подальше використання, але вважається, що її вивели з обігу приблизно у 1930-х роках через занепокоєння її тривалим впливом. Як заміну використовують газ CS, відомий як сльозогінний газ.

Проте сотні протестувальників заявляють, що після торішнього інциденту страждали від побічних наслідків, яких CS не має.

Педіатр Костянтин Чахунашвілі був серед тих, кого обприскали з водометів. Він сказав, що шкіра пекла кілька днів, і це неможливо було змити – від води ставало ще гірше. Після цього педіатр хотів дізнатися, чи інші постраждали від подібних наслідків.

Тому він звернувся через соціальні мережі до демонстрантів, які постраждали протягом першого тижня демонстрацій, з проханням заповнити анкету – з ним звʼязалися майже 350 людей.

Майже половина сказала, що ще понад місяць страждали принаймні від одного побічного ефекту: головного болю, втоми, кашлю, задишки та блювання.

У 69 людей, яких обстежив Чахунашвілі, він виявив значно вищу кількість аномалій в електричних сигналах у серці.

Колишній керівник відділу озброєння департаменту Лаша Шергелашвілі вважає, що це та сама сполука, яку його попросили тестувати для використання у водометах у 2009 році.

За його словами, дія засобу була не схожою ні на що з того, що він будь-коли відчував раніше. Після того як він постояв близько до місця розпилення, йому стало важко дихати, і він разом із 15–20 колегами, які тестували речовину, не могли легко змити її.

"Ми помітили, що ефект не зникав, як у випадку зі [звичайним] сльозогінним газом. Навіть після того, як ми вмили обличчя водою, а потім спеціальним розчином соди і води, який був заздалегідь підготовлений, ми все одно не могли вільно дихати", – пояснив він.

Він зазначив, що за результатами випробувань він рекомендував не застосовувати цю хімічну речовину. Але, за його словами, попри це у водометні машини її все одно завантажували – і так тривало щонайменше до 2022 року, коли він звільнився й залишив країну.

Інший грузинський поліцейський, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що те, чим були завантажені водомети, коли Шергелашвілі обіймав свою посаду, було тією ж сполукою, яку застосовували під час протестів у листопаді-грудні 2024 року.

Також журналісти отримали копію інвентарного списку спецназу МВС Грузії за грудень 2019 року, де значилися дві безіменні речовини: "Хімічна рідина UN1710" і "Хімічний порошок UN3439".

Колишній співробітник спецназу підтвердив справжність списку і вказав, що ці речовини, ймовірно, додавалися у водомети.

UN1710 вдалося встановити як трихлоретилен (TCE) – розчинник, а UN3439 визначити було складніше, оскільки цей код охоплює безліч небезпечних промислових хімікатів.

Як стверджується, єдиним з них, який коли-небудь застосовувався для придушення заворушень, виявився бромбензилціанід ("каміт").

У розслідуванні зазначили, що грузинська влада заявила, що результати цього розслідування є "абсурдними" і що поліція діяла законно у відповідь на "незаконні дії жорстоких злочинців".

Наприкінці листопада у Тбілісі проходила велика демонстрація, присвячена річниці антизахідного розвороту влади та початку масових протестів.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу. У Тбілісі заявили, що таке рішення стане "стратегічною помилкою".

Читайте також: Тбілісі у воронці репресій: як влада Грузії готується до скасування безвізу з ЄС.