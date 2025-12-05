Україна відкриє генконсульство у словацькому Пряшеві

В п'ятницю, 5 грудня, відбудеться відкриття генерального консульства України у словацькому Пряшеві.

Про це журналістам повідомили в пресслужбі МЗС, передає "Європейська правда".

За його словами, відкриття відбудеться за участі міністра закордонних справ Андрія Сибіги та його словацького колеги Юрая Бланара.

"Ми сьогодні по дорозі з Відня додому будемо розширювати дипломатичну присутність в Словаччині – відкриваємо нову дипустанову, генеральне консульство України в Пряшеві", сказав він.

Також в контексті відкриття генконсульства буде започаткування української суботньої школи та відкриття таблички Григорію Сковороді.

Очільник Міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Бланар напередодні підтримав "мирні ініціативи" США, які покликані врегулювати російсько-українську війну.

Зазначимо, перед цим він заявив, що конфіскація заморожених активів РФ може зашкодити мирним ініціативам США.