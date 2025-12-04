Глава МЗС Словаччини в ОБСЄ підтримав американські "мирні ініціативи"

Очільник Міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Бланар підтримав "мирні ініціативи" США, які покликані врегулювати російсько-українську війну.

Про це він сказав під час виступу на зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда".

Під час виступу Бланар заявив, що російсько-українська війна має припинитися, а також наголосив, що "Словаччина залишається повністю відданою підтримці дипломатичного вирішення".

"Ініціатива, очолювана США, є єдиним активним напрямком у мирному процесі, оскільки жодна інша ініціатива не залучила зацікавлені сторони на найвищому рівні", – сказав він.

Він акцентував, що позиція Словаччини ґрунтується на повазі до територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну, включно із її інтеграцією в європейську структуру", – наголосив глава МЗС Словаччини.

Він також засудив Росію за удари по енергетичній інфраструктурі України та зазначив, що такі дії "не відповідають" заклику до миру.

"Напади на електропостачання, опалення та водопостачання створюють ризик, поляризують базові послуги та провокують гуманітарну кризу. Тому енергетична допомога для захисту та відновлення критичної інфраструктури повинна бути нашим пріоритетом", – додав Бланар.

Зазначимо, напередодні він заявив, що конфіскація заморожених активів РФ може зашкодити мирним ініціативам США.

Нагадаємо, у Білому домі раніше повідомили, що спецпосланець американського президента Стівен Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проінформували президента його та українську сторону про результати переговорів у Кремлі.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що українська делегація на так званих "мирних переговорах" отримала запрошення до США для раунду переговорів за підсумками зустрічей у Кремлі.

