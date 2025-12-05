Украина откроет генконсульство в словацком Прешове

В пятницу, 5 декабря, состоится открытие генерального консульства Украины в словацком Прешове.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МИД, передает "Европейская правда".

По его словам, открытие состоится при участии министра иностранных дел Андрея Сибиги и его словацкого коллеги Юрая Бланара.

"Мы сегодня по дороге из Вены домой будем расширять дипломатическое присутствие в Словакии – открываем новое дипучреждение, генеральное консульство Украины в Прешове", – сказал он.

Также в контексте открытия генконсульства будет начало украинской субботней школы и открытие таблички Григорию Сковороде.

Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар накануне поддержал "мирные инициативы" США, которые призваны урегулировать российско-украинскую войну.

Отметим, перед этим он заявил, что конфискация замороженных активов РФ может повредить мирным инициативам США.