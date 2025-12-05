Опрос: каждый четвертый поляк хочет выйти из ЕС

Согласно новому опросу, четверть граждан Польши были бы готовы поддержать выход своей страны из Евросоюза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в результатах опроса, проведенного по заказу журнала "Le Grand Continental", сообщает Polsat News.

Согласно опросу Eurobazooka, 69% граждан Польши поддерживают членство своей страны в Европейском Союзе, тогда как 25% – выступают за выход из ЕС.

Опрос проводился также в Германии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландах и Хорватии. Его результаты показали, что подавляющее большинство граждан ЕС довольны деятельностью сообщества и хотят оставаться его частью. В целом 74% опрошенных поддерживают членство в Европейском Союзе. В среднем 19% граждан хотят выйти из ЕС, тогда как 7% не имеют мнения по этому вопросу.

Наиболее проевропейской страной оказалась Португалия: опрос показал, что 90% ее граждан не хотят выходить из ЕС. Испания достигла такого же высокого результата: 89% ее населения хотят остаться в ЕС. Германия заняла третье место с 78% поддержки членства.

Польша является одной из самых скептически настроенных стран в отношении пребывания в ЕС. Ситуация хуже только во Франции, где 27% респондентов хотят выйти из ЕС, а 67% хотят остаться в евросообществе.

Три года назад 92% поляков поддерживали членство в ЕС, а два года спустя – только 77%. В этом году наблюдается худший результат, и, как отмечает издание, данные о рекордных 25% поддержки Polexit вызывают тревогу.

Напомним, опрос от IBRiS по заказу портала Defence24 и инициативы Stand With Ukraine показал, что доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО среди поляков больше, чем сторонников. За вступление Украины в ЕС высказались 35% опрошенных, в НАТО – 37%. При этом против – по 42% респондентов.

Другой опрос от IBRiS по заказу портала Defence24 и инициативы Stand With Ukraine показал, что 46% поляков хотели бы сокращения или прекращения военной помощи Украине.