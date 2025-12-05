Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой під час візиту у Вашингтоні зустрівся з представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Про це Попшой розповів у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Молдовський міністр повідомив, що вони обговорили "сучасні виклики Республіки Молдова, війну в Україні, розвиток безпеки в регіоні та як зміцнити співпрацю нашої країни та США".

"Говорячи про ситуацію в Україні, я підкреслив, що вкрай важливо якомога швидше закінчити війну і домогтися міцного миру, заснованого на повазі суверенітету і територіальної цілісності країни. Молдова твердо залишається на боці українського народу", – заявив Попшой.

Він також розповів американській стороні про зусилля влади щодо зміцнення стійкості Молдови та розвитку державних інститутів за підтримки стратегічних партнерів.

Попшоя супроводжував голова парламенту Молдови Ігор Гросу.

Напередодні молдовський віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь повідомив, що Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я, але не розкриватиме деталей цього задуму.

Також віцепрем’єр зазначив, що Молдова не хоче, щоб питання Придністров’я включали у якісь ширші перемовини, зокрема щодо припинення російсько-української війни.

