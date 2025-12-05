Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой во время визита в Вашингтоне встретился с представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Об этом Попшой рассказал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Молдавский министр сообщил, что они обсудили "современные вызовы Республики Молдова, войну в Украине, развитие безопасности в регионе и как укрепить сотрудничество нашей страны и США".

"Говоря о ситуации в Украине, я подчеркнул, что крайне важно как можно скорее закончить войну и добиться прочного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности страны. Молдова твердо остается на стороне украинского народа", – заявил Попшой.

Он также рассказал американской стороне об усилиях властей по укреплению устойчивости Молдовы и развитию государственных институтов при поддержке стратегических партнеров.

Попшой сопровождал председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.

Накануне молдавский вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь сообщил, что Молдова в сотрудничестве с Евросоюзом и США разрабатывает план реинтеграции непризнанного Приднестровья, но не будет раскрывать подробности этого замысла.

Также вице-премьер отметил, что Молдова не хочет, чтобы вопросы Приднестровья включались в какие-то более широкие переговоры, в частности о прекращении российско-украинской войны.

