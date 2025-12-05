Глава МИД Молдовы встретился с Келлогом в США – говорили о войне и вызовах
Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой во время визита в Вашингтоне встретился с представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.
Об этом Попшой рассказал в Facebook, сообщает "Европейская правда".
Молдавский министр сообщил, что они обсудили "современные вызовы Республики Молдова, войну в Украине, развитие безопасности в регионе и как укрепить сотрудничество нашей страны и США".
"Говоря о ситуации в Украине, я подчеркнул, что крайне важно как можно скорее закончить войну и добиться прочного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности страны. Молдова твердо остается на стороне украинского народа", – заявил Попшой.
Он также рассказал американской стороне об усилиях властей по укреплению устойчивости Молдовы и развитию государственных институтов при поддержке стратегических партнеров.
Попшой сопровождал председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.
Накануне молдавский вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь сообщил, что Молдова в сотрудничестве с Евросоюзом и США разрабатывает план реинтеграции непризнанного Приднестровья, но не будет раскрывать подробности этого замысла.
Также вице-премьер отметил, что Молдова не хочет, чтобы вопросы Приднестровья включались в какие-то более широкие переговоры, в частности о прекращении российско-украинской войны.
