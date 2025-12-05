Швейцарія підписала контракт на купівлю перших восьми винищувачів F-35

Швейцарія підписала контракт з американською компанією Lockheed Martin про закупівлю перших восьми винищувачів F-35.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Swissinfo з посиланням на Федеральне управління оборонних закупівель.

Це перший крок уперед у справі про закупівлю Швейцарією американських F-35. Зараз літаки зараз проходять випробування у Сполучених Штатах. Очікується, що вони прибудуть до Швейцарії у проміжку між 2027 і 2029 роками.

Як повідомили у Федеральному управлінні оборонних закупівель, наразі ведуться переговори з виробником щодо контрактів на дві додаткові партії з 28 літаків.Загалом швейцарський уряд замовив у американської компанії 36 винищувачів. Вартість контрактів не розголошується.

Нагадаю, у серпні швейцарські політики з різних партій закликали скасувати замовлення на понад три десятки винищувачів F-35 у американського оборонного конгломерату Lockheed Martin Corp після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на товари з цієї країни.

Угоду про закупівлю американських винищувачів парламент Швейцарії схвалив ще у вересні 2022 року.