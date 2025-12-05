Швейцария подписала контракт на покупку первых восьми истребителей F-35

Швейцария подписала контракт с американской компанией Lockheed Martin о закупке первых восьми истребителей F-35.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Swissinfo со ссылкой на Федеральное управление оборонных закупок.

Это первый шаг вперед в деле о закупке Швейцарией американских F-35. Сейчас самолеты проходят испытания в Соединенных Штатах. Ожидается, что они прибудут в Швейцарию в промежутке между 2027 и 2029 годами.

Как сообщили в Федеральном управлении оборонных закупок, в настоящее время ведутся переговоры с производителем о контрактах на две дополнительные партии из 28 самолетов. Всего швейцарское правительство заказало у американской компании 36 истребителей. Стоимость контрактов не разглашается.

Напомню, в августе швейцарские политики из разных партий призвали отменить заказ на более чем три десятка истребителей F-35 у американского оборонного конгломерата Lockheed Martin Corp после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из этой страны.

Соглашение о закупке американских истребителей парламент Швейцарии одобрил еще в сентябре 2022 года.