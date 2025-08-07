У Швейцарії хочуть скасувати закупівлю F-35 після введення Трампом високих мит

Швейцарські політики з різних партій прагнуть скасувати замовлення на понад три десятки винищувачів F-35A у американського оборонного конгломерату Lockheed Martin Corp після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на товари з цієї країни.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Голоси, які вимагають від Швейцарії відмовитися або принаймні переглянути заплановану покупку, яка може коштувати до 7,3 млрд швейцарських франків ($9,1 млрд), набрали обертів у Берні після того, як Трамп ввів 39% мито на швейцарські товари.

"Країна, яка кидає в нас каміння в торгівлі, не повинна отримувати подарунків", – заявив депутат від партії "Зелених" Бальтазар Глеттлі, який навесні подав пропозицію про скасування проєкту закупівлі, яка може бути обговорена в парламенті у вересні.

Седрік Вермут, співголова Швейцарської соціал-демократичної партії, зажадав провести повторний референдум, "щоб населення могло зупинити закупівлю".

Як зазначається, 36 літаків становлять приблизно третину від того, що компанія мала поставити в 2024 році. Lockheed Martin вже цього року зіштовхнулася з труднощами, зазнавши збитків у розмірі $1,6 млрд під час звітування про прибутки в липні, після того як Пентагон різко скоротив заплановані закупівлі F-35 на 2026 фінансовий рік і влив більше грошей у програми конкурентів.

"Я не знаю, як наші громадяни сприймуть закупівлю винищувачів F-35 за цінами, вищими за спочатку передбачені, особливо після шоку від американських мит", – сказав Ганс-Петер Портманн, член партії швейцарської президентки Карін Келлер-Зуттер.

Портманн заявив, що уряд повинен розглянути "повне або часткове припинення контракту і просто змиритися з потенційними втратами". Потім, на його думку, слід вивчити, які прогалини в обороні країни можна усунути завдяки тіснішій співпраці з європейськими партнерами.

Нагадаємо, у вересні 2022 року очільник Національної служби з питань озброєнь Швейцарії та директор програми винищувачів F-35A підписали і, таким чином, остаточно затвердили угоду про придбання 36 американських літаків F-35.

Наприкінці липня 2025 року президент США Дональд Трамп підвищив мита на швейцарський імпорт до 39% – найбільший показник для всіх європейських країн.

Його причиною став торговельний профіцит Швейцарії з США у розмірі $38,5 млрд, повʼязаний з доволі специфічними товарами – золотом, фармацевтичною продукцією, годинниками та медичним приладдям.

Оголошення адміністрації Трампа застало керівництво Швейцарії зненацька. Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер не змогла досягти прогресу на термінових переговорах у Вашингтоні, які стали останньою спробою знизити 39-відсотковий тариф.

7 серпня більшість оновлених тарифів на імпорт, запроваджених Трампом, набули чинності.