Литва: суд підтвердив, що шукачі притулку зобовʼязані вивчати литовську мову

Вищий адміністративний суд Литви підтвердив, що одержувача притулку можуть позбавити державної підтримки за пропуски занять з литовської мови або культури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Литовський суд розглядав справу іноземця, якому Комісія з підтримки інтеграції осіб, які отримали притулок не продовжила термін інтеграції, бо він пропустив понад 40% занять з литовської мови та культури.

Іноземець казав, що відвідував курси литовської мови дистанційно і не знав про необхідність продовжувати відвідувати ці заняття.

Вищий адміністративний суд Литви встановив, що заявник не володіє литовською мовою, а його аргументи про те, що він не знав про необхідність вивчення литовської мови, спростовуються численними доказами, зібраними у справі.

Ідеться зокрема про угоду про підтримку, яку підписав сам заявник, а також листи керівника установи з інтеграції та викладача литовської мови.

Суд відхилив доводи іноземця про те, що його вразливість і потреба в підтримці були непропорційно проігноровані через незнання ним литовської мови і невідвідування мовних курсів.

