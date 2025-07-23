У Литві розглядають можливість відмовитися від російської мови в школах до 2026 року

Литва може до 2026 року поступово відмовитися від російської мови як другої іноземної мови в школах, посилаючись на зміну уподобань учнів та геополітичні проблеми.

Про це пише LRT із посиланням на слова представників освіти та законодавців, пише "Європейська правда".

Заступник міністра освіти, науки та спорту Йонас Петкявічюс заявив у середу, 23 липня, що будуть проведені дискусії як з Комітетом Сейму з питань освіти та науки, так і з населенням щодо можливого вилучення російської мови зі шкільної програми як другої іноземної мови.

"Ми спостерігаємо за тенденціями і, безумовно, розглянемо можливість скасування російської мови як другої іноземної", – сказав він.

Також він зазначив, що в останні роки значно зменшилася кількість учнів, які обирають російську мову для вивчення. Однак Петкявічюс застеріг, що при прийнятті рішення необхідно враховувати наявність кваліфікованих викладачів альтернативних мов, особливо в сільських регіонах.

"Ми бачимо більше вчителів німецької та французької мов, але все ще відчуваємо нестачу вчителів іспанської. Який сенс вилучати російську, якщо ми не маємо чим її замінити? Діти зобов'язані вивчати другу іноземну мову відповідно до навчальної програми. Тому це має бути ретельно обдумане, комплексне рішення", – додав він.

Даріус Якавічюс, член Комітету з питань освіти і науки Сейму запропонував, щоб ця зміна набула чинності у вересні 2026 року.

Він вважає, що зараз "сприятливий момент, щоб скористатися геополітичною ситуацією" і замінити російську мову на мову Європейського Союзу.

"Я вважаю, що нам потрібно знайти рішення і з 1 вересня 2026 року заборонити учням п'ятого або шостого класу – залежно від того, коли їхні школи оберуть другу іноземну мову, – обирати російську", – сказав він.

Мовник додав, що за даними Міністерства освіти, відсоток учнів шостого класу, які обирають російську мову другою іноземною, за останні роки різко знизився: з 81,7% у 2014–2015 навчальному році до лише 43,5% у 2024–2025 роках.

Зазначимо, ще у лютому 2023 року колишня прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте виступила за заміну російської мови як другої іноземної в школах на польську чи латвійську.

А в листопаді 2022 року Міністерство освіти і науки Латвії оголосила про плани з 2026/2027 навчального року запровадити порядок, за якого другою іноземною мовою в усіх навчальних закладах може бути тільки одна з мов ЄС або іноземна мова, освоєння якої регулюють міжурядові договори у сфері освіти.