У Литві водіїв таксі хочуть зобов'язати підтверджувати знання державної мови

У Державній мовній інспекції Литви пропонують запровадити норму, яка б зобов’язала водіїв таксі надавати сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За словами заступника голови інспекції Донато Смалінсько, у зв'язку з підготовкою державних органів до впровадження нових вимог до іноземців щодо знання литовської мови важливо проводити профілактичну роботу.

Одним із таких заходів можуть бути поправки до Кодексу дорожнього транспорту, пов'язані з послугами перевезення.

Мовна інспекція пропонує доповнити цей кодекс новою нормою, згідно з якою водії, перш ніж почати надавати послуги, повинні пред'явити сертифікат про рівень володіння державною мовою встановленої форми.

Смалінсько сподівається, що литовський Сейм під час весняної сесії прийме цей, на його думку, необхідний правовий акт.

"Зміна кодексу є превентивним заходом, який дозволить заздалегідь гарантувати, що перевізники володіють державною мовою. Це допоможе забезпечити дотримання наших мовних прав на всій території Литви", – сказав він у середу на засіданні комітету Сейму з питань освіти і науки.

За його словами, таке регулювання є необхідним, оскільки зростає кількість іноземців, які надають послуги з перевезення, а Державній мовній інспекції через невелику кількість співробітників буде складно забезпечити контроль.

У середу в комітеті з питань освіти і науки Сейму Литви обговорювали, чи забезпечені іноземцям у країні можливості вивчити литовську мову.

Представники різних установ обговорили підготовку до впровадження змін до Закону про державну мову, які набудуть чинності з наступного року.

Нагадаємо, у Чехії кандидат на посаду міністра перепросив за погане знання державної мови.