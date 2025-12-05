Литва: суд подтвердил, что искатели убежища обязаны изучать литовский язык

Высший административный суд Литвы подтвердил, что получателя убежища могут лишить государственной поддержки за пропуски занятий по литовскому языку или культуре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Литовский суд рассматривал дело иностранца, которому Комиссия по поддержке интеграции лиц, получивших убежище не продлила срок интеграции, потому что он пропустил более 40% занятий по литовскому языку и культуре.

Иностранец говорил, что посещал курсы литовского языка дистанционно и не знал о необходимости продолжать посещать эти занятия.

Высший административный суд Литвы установил, что заявитель не владеет литовским языком, а его аргументы о том, что он не знал о необходимости изучения литовского языка, опровергаются многочисленными доказательствами, собранными по делу.

Речь идет, в частности, о соглашении о поддержке, которое подписал сам заявитель, а также письмах руководителя учреждения по интеграции и преподавателя литовского языка.

Суд отклонил доводы иностранца о том, что его уязвимость и потребность в поддержке были непропорционально проигнорированы из-за незнания им литовского языка и непосещения языковых курсов.

Как сообщалось, в Государственной языковой инспекции Литвы предлагают ввести норму, которая бы обязала водителей такси предоставлять сертификат об уровне владения государственным языком.

Литва может до 2026 года постепенно отказаться от русского языка как второго иностранного языка в школах, ссылаясь на изменение предпочтений учеников и геополитические проблемы.