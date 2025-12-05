У Польщі кажуть про нову хвилю біженців, які прибувають із західного кордону

Після того, як Польща посилила обмеження на кордоні з Білоруссю, вона почала спостерігати зростання нелегальної міграції на західному кордоні, який межує з іншими країнами ЄС.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Euronews, про це сказав посол Польщі в Німеччині Ян Томбінський.

Томбінський повідомив на пресконференції в польському посольстві в Берліні, що прикордонна поліція повідомила про "нове явище", яке спостерігалося в останні дні.

"Біженці прибувають до Польщі із Заходу", – сказав посол, уточнивши, що йдеться про людей, які намагалися отримати притулок в інших частинах Європи і тепер хочуть подати заявку в Польщі.

Томбінський сказав, що кількість прибулих із західного кордону не вимірюється тисячами, але Польща тепер повинна вирішити цю ситуацію і переглянути свої правила надання притулку.

Він також сказав, що польські прикордонники співпрацюють з німецькою поліцією, щоб ідентифікувати людей і запобігти незаконному перетину кордону.

"Щоденна оперативна співпраця просувається дуже добре, судячи з того, що я знаю від обох сторін", – сказав посол.

Впродовж останніх місяців країни-сусіди Білорусі страждають від шантажу мігрантами, а також – нальотами метеозондів, які переносять контрабанду.

Напередодні Польща вирішила продовжити дію буферної зони на кордоні із Білоруссю до березня 2026 року.