МВС Литви пропонує оголосити по всій країні екстремальну ситуацію через метеокулі

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує оголосити по всій країні екстремальну ситуацію через загрозу цивільній безпеці, яку становлять контрабандні повітряні кулі, що залітають з Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Відповідний проєкт литовське МВС зареєструвало у п'ятницю, і уряд має ухвалити рішення щодо нього наступного тижня.

Згідно із Законом про управління кризовими ситуаціями та цивільну оборону, екстремальна ситуація державного рівня оголошується, коли наслідки надзвичайної ситуації відповідають встановленим урядом критеріям на території двох або більше самоврядувань.

Крім того, якщо оголошена екстремальна ситуація на рівні самоврядування триває більше одного року або для ліквідації її наслідків потрібні матеріальні ресурси, сили цивільної оборони залучаються з інших самоврядувань.

Екстремальну ситуацію державного рівня оголошує уряд.

Тим часом опозиція Сейму пропонує оголосити не екстремальну ситуацію, а надзвичайний стан.

Згідно із законом, Сейм ухвалює рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території держави або її частині, якщо виникає загроза конституційному ладу або громадському порядку.

Останній раз надзвичайний стан був запроваджений в Литві в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше, в листопаді 2021 року, його запроваджували на кордоні Литви з Білоруссю через наплив мігрантів.

Тим часом прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене раніше заявила, що наступного тижня запровадить режим надзвичайної ситуації в країні через контрабандні повітряні кулі з Білорусі.

Нагадаємо, через контрабандні повітряні кулі Литва у жовтні закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.

Зазначимо, 2 грудня Ругінене заявила, що може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Однак, за її словами, цей крок необхідно координувати зі США.