В Польше говорят о новой волне беженцев, прибывающих с западной границы

После того, как Польша ужесточила ограничения на границе с Беларусью, она начала наблюдать рост нелегальной миграции на западной границе, которая граничит с другими странами ЕС.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euronews, об этом сказал посол Польши в Германии Ян Томбинский.

Томбинский сообщил на пресс-конференции в польском посольстве в Берлине, что пограничная полиция сообщила о "новом явлении", которое наблюдалось в последние дни.

"Беженцы прибывают в Польшу с Запада", – сказал посол, уточнив, что речь идет о людях, которые пытались получить убежище в других частях Европы и теперь хотят подать заявку в Польше.

Томбинский сказал, что количество прибывших с западной границы не измеряется тысячами, но Польша теперь должна решить эту ситуацию и пересмотреть свои правила предоставления убежища.

Он также сказал, что польские пограничники сотрудничают с немецкой полицией, чтобы идентифицировать людей и предотвратить незаконное пересечение границы.

"Ежедневное оперативное сотрудничество продвигается очень хорошо, судя по тому, что я знаю от обеих сторон", – сказал посол.

В течение последних месяцев страны-соседи Беларуси страдают от шантажа мигрантами, а также – налетами метеозондов, которые переносят контрабанду.

Накануне Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью до марта 2026 года.