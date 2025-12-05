Іспанія перевіряє, чи не призвів до спалаху чуми свиней витік з лабораторії

Міністерство сільського господарства Іспанії у пʼятницю повідомило, що влада перевіряє лабораторну версію спалаху чуми свиней, яку зафіксували в країні кілька днів тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як повідомило Міністерство сільського господарства Іспанії, секвенування геному показало, що штам чуми свиней, який виявили у тварин цього тижня, був "дуже схожим" на той, що був вперше зафіксований у Грузії в 2007 році і зараз використовується в дослідженнях та розробці вакцин.

"Відкриття вірусу, схожого на той, що циркулював у Грузії, не виключає можливості, що його походження може лежати в біологічному сховищі", – додало відомство.

Там сказали, що походження вірусу, "можливо, не пов'язане з тваринами або продуктами тваринного походження з будь-якої з країн, де зараз присутня інфекція".

1 грудня Іспанія закликала своїх військових допомогти стримати спалах африканської чуми свиней поблизу Барселони.

Дотепер місцеві посадовці підозрювали, що вірус поширився після того, як дикий кабан з'їв заражену їжу – можливо, бутерброд, привезений з-за кордону водієм ваговоза.

Близько третини іспанських сертифікатів на експорт свинини було заблоковано після першого спалаху африканської чуми свиней в країні за останні три десятиліття.

А 2 грудня в іспанській Барселоні розпочала роботу спеціальна група ветеринарів Європейського Союзу, що спеціалізуються на епідеміях, щоб допомогти стримати спалах африканської чуми свиней.