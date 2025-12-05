Испания проверяет, не привела ли к вспышке чумы свиней утечка из лаборатории

Министерство сельского хозяйства Испании в пятницу сообщило, что власти проверяют лабораторную версию вспышки чумы свиней, которую зафиксировали в стране несколько дней назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Испании, секвенирование генома показало, что штамм чумы свиней, который обнаружили у животных на этой неделе, был "очень похож" на тот, который был впервые зафиксирован в Грузии в 2007 году и сейчас используется в исследованиях и разработке вакцин.

"Открытие вируса, похожего на тот, который циркулировал в Грузии, не исключает возможности, что его происхождение может лежать в биологическом хранилище", – добавило ведомство.

Там сказали, что происхождение вируса, "возможно, не связано с животными или продуктами животного происхождения из любой из стран, где сейчас присутствует инфекция".

1 декабря Испания призвала своих военных помочь сдержать вспышку африканской чумы свиней вблизи Барселоны.

До сих пор местные чиновники подозревали, что вирус распространился после того, как дикий кабан съел зараженную пищу – возможно, бутерброд, привезенный из-за границы водителем грузовика.

Около трети испанских сертификатов на экспорт свинины было заблокировано после первой вспышки африканской чумы свиней в стране за последние три десятилетия.

А 2 декабря в испанской Барселоне начала работу специальная группа ветеринаров Европейского Союза, специализирующаяся на эпидемиях, чтобы помочь сдержать вспышку африканской чумы свиней.