У Молдові розповіли, коли "Русский дом" в Кишиневі припинить свою діяльність

Угода, на підставі якої працює Російський культурний центр у молдовській столиці Кишиневі, припинить діяти 4 липня 2026 року.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на Міністерство закордонних справ Молдови, пише "Європейська правда".

Як зазначено, 5 грудня Молдова офіційно повідомила МЗС Росії про те, що Молдова денонсує Угоду про культурні центри.

"Міністерство закордонних справ повідомляє, що ми завершили всі внутрішні процедури, необхідні для денонсації Угоди між урядом Молдови та урядом Росії про створення та роботу культурних центрів. Ця угода була підписана 30 жовтня 1998 року, а набула чинності 4 липня 2001 року", – заявили представники міністерства.

Також відомство повідомило, що "Міністерство закордонних справ Молдови офіційно повідомило Міністерство закордонних справ Росії про денонсацію цієї угоди".

За даними відомства, рішення набере чинності через шість місяців після повідомлення МЗС РФ, тому угода, на підставі якої працює Російський культурний центр, припинить діяти 4 липня 2026 року.

Про закриття "Русского дома" у Кишиневі заговорили у лютому 2025 року після чергового інциденту з падінням на території Молдови російських БпЛА, якими атакували українські порти в Одеській області.

Після парламентських виборів і формування нового уряду на початку листопада Молдова зробила наступний крок до денонсації угоди з Росією про культурні центри, внаслідок чого у Кишиневі закриється "Русский дом".

27 листопада парламент Молдови в другому читанні схвалив законопроєкт, який відкриває шлях для закриття культурного центру Росії в Кишиневі.