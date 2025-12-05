В Молдове рассказали, когда "Русский дом" в Кишиневе прекратит свою деятельность

Соглашение, на основании которого работает Российский культурный центр в молдавской столице Кишиневе, прекратит действовать 4 июля 2026 года.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на Министерство иностранных дел Молдовы, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 5 декабря Молдова официально уведомила МИД России о том, что Молдова денонсирует Соглашение о культурных центрах.

"Министерство иностранных дел сообщает, что мы завершили все внутренние процедуры, необходимые для денонсации Соглашения между правительством Молдовы и правительством России о создании и работе культурных центров. Это соглашение было подписано 30 октября 1998 года, а вступило в силу 4 июля 2001 года", – заявили представители министерства.

Также ведомство сообщило, что "Министерство иностранных дел Молдовы официально уведомило Министерство иностранных дел России о денонсации этого соглашения".

По данным ведомства, решение вступит в силу через шесть месяцев после уведомления МИД РФ, поэтому соглашение, на основании которого работает Российский культурный центр, прекратит действовать 4 июля 2026 года.

О закрытии "Русского дома" в Кишиневе заговорили в феврале 2025 года после очередного инцидента с падением на территории Молдовы российских БПЛА, которыми атаковали украинские порты в Одесской области.

После парламентских выборов и формирования нового правительства в начале ноября Молдова сделала следующий шаг к денонсации соглашения с Россией о культурных центрах, в результате чего в Кишиневе закроется "Русский дом".

27 ноября парламент Молдовы во втором чтении одобрил законопроект, который открывает путь для закрытия культурного центра России в Кишиневе.