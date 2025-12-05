Разведка Эстонии: Украину зимой ждут тяжелые оборонительные бои

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг прогнозирует, что при отсутствии прорыва в "мирных переговорах" Украине придется в ближайшие месяцы вести непростые оборонительные бои.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Кивисельга, в последнее время российским войскам удалось незначительно продвинуться к украинским позициям.

Главный участок наступления российских войск на направлении Покровск – Мирноград в настоящее время практически окружен. "Линии снабжения ВСУ находятся под сильным давлением, и удерживать долго эти населенные пункты в таких условиях невозможно", – сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии.

Он добавил, что на прошлой неделе российские войска также активизировали наступление в Харьковской области – на направлениях Волчанск и Купянск, в Донецкой области – в районе Севера, и в Запорожской области – возле Гуляйполя.

Усиление атак связано с ухудшением погодных условий, которые ограничивают возможности Украины по применению дронов, говорит Кивисельг.

"В итоге украинские силы находятся под сильным давлением, и России удалось добиться локальных тактических продвижений. Кроме того, Россия, как и раньше, имеет преимущество в численности личного состава, артиллерии, боеприпасах и технике", – добавил он.

По словам Кивисельга, ситуация в Украине остается сложной, и ход переговоров до наступления зимы приобретает особое значение.

"Если на переговорах не будет достигнут приемлемый для Украины прорыв, ситуация на фронте останется крайне напряженной, и в ближайшие месяцы украинским войскам придется вести тяжелые оборонительные бои", – добавил представитель эстонских Сил обороны.

В Министерстве обороны Эстонии ранее прогнозировали, что украинские города Покровск и Мирноград в Донецкой области могут пасть в декабре под давлением российской оккупационной армии.

Эстонская разведка также заявляла, что в предстоящий зимний период Россия активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению.