Полиция Ирландии расследует инцидент с дронами во время визита Зеленского

В Ирландии правоохранители начали официальное расследование инцидента с неизвестными дронами в ночь прибытия в страну украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Journal.

Это произошло после того, как премьер-министр Ирландии Михол Мартин также подтвердил, что такой инцидент имел место.

Издание выяснило, что полиция расследует инцидент после официального обращения со стороны сил обороны.

Расследование ведет Специальное детективное подразделение (SDU), которое отвечает за внутреннюю государственную безопасность, борьбу с терроризмом и другими угрозами, такими как шпионаж.

Предполагается, что в рамках своей работы SDU будет вести переговоры с международными партнерами.

Пока неизвестно, кто запустил и управлял дронами, а также где они находятся сейчас.

СМИ ранее сообщили, что четыре неизвестных дрона летели в направлении траектории полета самолета с Владимиром Зеленским, когда тот приземлялся в аэропорту Дублина.

Эти же дроны также шпионили за военным кораблем Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули у Дублина.