Премʼєр Ірландії підтвердив інцидент із дронами під час візиту Зеленського

Ірландський премʼєр-міністр Міхол Мартін у пʼятницю сказав, що проінформований про інцидент із прольотом невстановлених дронів у ніч прибуття до Ірландії Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTÉ.

Під час виступу на засіданні Британсько-ірландської ради в Уельсі, премʼєр Ірландії заявив, що наприкінці грудня відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому обговорять інцидент з дронами.

"Достатньо сказати, що з початку війни в Україні спостерігається підвищена активність у сфері кібербезпеки, що стосується морських питань і дронів", – сказав він.

Ірландський прем'єр-міністр також сказав, що операція з гарантування безпеки під час візиту Зеленського до Ірландії цього тижня минула "особливо добре". Її проаналізують у контексті протидії дронам, додав Мартін.

Водночас він відмовився говорити, чи причетна до інциденту Росія, сказавши, що утримається від коментарів, "поки не буде здійснений повний аналіз".

ЗМІ раніше повідомили, що чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Володимиром Зеленським, коли той приземлявся в аеропорту Дубліна.

Ці ж дрони також шпигували за військовим кораблем Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна.

Нагадаємо, в межах офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Ірландії між двома країнами було підписано дорожню карту партнерства на наступні 5 років.

У 2024 році в Норвегії судили чоловіка, який запускав дрон під час візиту Зеленського в цю країну.