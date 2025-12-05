Армія Литви отримала новітні протитанкові гранатомети Carl-Gustaf

Міністерство оборони Литви повідомило про надходження на озброєння Збройних сил країни нових протитанкових гранатометів Carl-Gustaf M4 RD.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського оборонного відомства.

Як зазначає міністерство, новітня модель M4 RD коротша і легша за попередні версії Carl Gustav, що робить її простішою і зручнішою у використанні.

Carl Gustaf призначений для ураження броньованих цілей і живої сили противника.

Він може використовуватися як для підтримки маневрів підрозділів, так і для ефективного знищення бронетехніки.

У січні Міністерство оборони Литви оголосило про підписання договору про закупівлю шведських гранатометів Carl Gustaf.

За даними відомства, вартість контракту становить 14 млн євро, озброєння буде поставлено у 2025-2026 роках.

Повідомляли також, що Польща планує закупити у Швеції кілька тисяч таких протитанкових гранатометів на суму 1,6 мільярда доларів.