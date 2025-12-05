Армия Литвы получила новейшие противотанковые гранатометы Carl-Gustaf

Министерство обороны Литвы сообщило о поступлении на вооружение Вооруженных сил страны новых противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M4 RD.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского оборонного ведомства.

Как отмечает министерство, новейшая модель M4 RD короче и легче предыдущих версий Carl Gustav, что делает ее проще и удобнее в использовании.

Carl Gustaf предназначен для поражения бронированных целей и живой силы противника.

Он может использоваться как для поддержки маневров подразделений, так и для эффективного уничтожения бронетехники.

В январе Министерство обороны Литвы объявило о подписании договора о закупке шведских гранатометов Carl Gustaf.

По данным ведомства, стоимость контракта составляет 14 млн евро, вооружение будет поставлено в 2025-2026 годах.

Сообщалось также, что Польша планирует закупить в Швеции несколько тысяч таких противотанковых гранатометов на сумму 1,6 миллиарда долларов.